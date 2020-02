Déplacements difficiles en raison de la neige

La neige qui tombe depuis ce matin complique grandement les déplacements dans plusieurs régions du Québec.

Les routes sont particulièrement glissantes à Montréal et en Montérégie.

Plusieurs sorties de routes et accrochages se sont produits notamment sur l'autoroute 10 vers Montréal, entre Marieville et Richelieu. Un carambolage s'est produit en fin d'avant-midi impliquant plusieurs voitures et camions. Une dizaine de véhicules sont accidentés. La collision a forcé l'arrêt complet de la circulation jusqu'à 16h.

Un autre