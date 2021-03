Des cégeps et collèges de la Montérégie fermés le 30 mars

Les profs du réseau collégial tiendront une journée de grève le mardi 30 mars prochain. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) déplore l'impasse dans les négociations avec le gouvernement Legault.

La CSQ revendique une enveloppe de 200 millions $ pour l'amélioration des conditions de travail de ses 10,000 membres.

Elle veut notamment plus de soutien pour les enseignants et de meilleurs salaires. La présidente Sonia Éthier souligne que de plus en plus d'étudiants ont des troubles d'apprentissage, ce qui augmente la charge de travail des enseignants.

De nombreux cégeps et collèges seront affectés par ce débrayage d'une durée de 24h.

Du côté du gouvernement Legault, on réitère que l'éducation est une priorité.

Établissements touchés en Montérégie

En Montérégie voici la liste des cégeps et collèges touchés par le débrayage.

- Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,

- Cégep Sorel-Tracy,

- Cégep Édouard Montpetit et Marie-Victorin à Longueuil

- Collège de Valleyfield

- Champlain Regional College - Campus de St-Lambert

Les membres avaient déjà voté à 73 % en faveur d'un mandat, l'équivalent de cinq jours de grève, à être tenues au moment opportun. Le mardi 30 mars sera donc la première journée de ce mandat.