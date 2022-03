Des citoyens de Lanaudière veulent protéger un milieu naturel

Lundi matin, le 23 mars des citoyens de Lanaudière vont manifester pour dénoncer ce qu'ils qualifient de ''déboisement sauvage'' d'un milieu naturel par le ministère des transports du Québec.

Dans le cadre du projet d'élargissement de la route 158, le MTQ doit construire une bretelle d'accès à la hauteur de la petite municipalité de Crabtree. Or pour faire place à cette bretelle, le MTQ doit déboiser un secteur où se trouvent notamment des érables et un milieu naturel fréquenté régulièrement par des amateurs de plein air.

Annie-Claude St-Jean, citoyenne et instigatrice d'une pétition qui a récolté jusqu'à maintenant 600 signatures, fait partie du groupe de manifestants. Selon elle, cela démontre une fois de plus que le ministère des transports agit sans consulter les citoyens et détruit des milieux naturels sans songer aux conséquences que cela pourrait avoir sur l'environnement.

''C'est sûr que si on va se promener sur le chemin des Érables on croise des familles, des gens avec des chiens, l'hiver c'est transformé en piste de ski de fond. C'est un milieu naturel où il y a faune et flore, il y a de l'ail des bois, des milieux humides. On pense qu'en 2022 ce serait important que les projets de développement de nouvelles routes soient réalisés en conciliation avec les citoyens qui seront touchés et en respect avec l'environnement.'' - Annie-Claude St-Jean, membre du Comité vert de Crabtree

Le comité vert a déjà reçu l'appui de la Ville de Crabtree qui a adopté une résolution demandant au ministère des transports de reporter les travaux de réaménagement de la route 158 à la hauteur de la municipalité. On demande également au MTQ d'envisager d'autres solutions moins dommageables pour l'environnement.

Le comité vert a aussi reçu l'appui de Véronique Hivon, députée de Joliette.

Le rassemblement débutera à 7h lundi matin à l'entrée du chemin des Érables à Crabtree tandis que le MTQ doit commencer à déboiser à 7h30.