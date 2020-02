Des emojis non genrés pour 2020

Les émoticônes non genrées seront à l'honneur en 2020. En plus du drapeau transgenre, des icônes de femmes en smoking et des pères Noël neutres font partie des 117 nouvelles icônes dévoilées cette semaine.

Des papas qui donnent le lait à leur nourrisson et des messieurs à moustache en robe de mariée font aussi partie des ajouts.

Sur le plan de la nourriture, le piment, l'olive, des bleuets, de la fondue et le "bubble tea" pourraient également bientôt apparaître dans vos textos.

Deux bonhommes sourires feront aussi partie des nouveautés. Un visage souriant avec une larme à l'oeil et un visage déguisé avec une moustache et des lunettes ont été ajoutés.

Il faudra cependant être patient parce que ces nouveautés ne seront pas disponibles avant l'automne prochain.