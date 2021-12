Des ingénieurs s'installent dans l'ancien poste de la GRC

C'est la firme d'ingénierie MA-TH qui va s'installer dans l'ancien poste de la GRC du boulevard Lemire à Drummondville.

L'entreprise qui emploi 14 ingénieurs à son bureau de Drummond, a choisit cet emplacement pour deux raisons: sa proximité avec le quartier industriel et sa superficie. Le secteur industriel représente 75% du chiffre d'affaire de la firme qui se spécialise en structure, civil et électricité. Le directeur-général, Félix Therrien souligne que la proximité représente un facteur important lorsque vient le temps de répondre notamment aux urgences des clients.

''On a beaucoup de clients qui sont dans le quartier industriel et ça nous permet de ne pas se délocaliser et de rester prêts de nos clients pour offrir un service et répondre aux urgences.''

- Félix Therrien, d.g. MA-TH