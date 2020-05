Des masques aux couleurs du Québec pour la Fête nationale

Ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de défilés ou de rassemblements que les Québécois ne pourront pas célébrer la Fête nationale, le 24 juin prochain. La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal lance la campagne de vente de masques « Le lys contre-attaque ! ».

Le drapeau fleurdelisé et la fleur de lys sont à l'honneur sur les quatre modèles proposés au coût de 14,98$.

Pour chaque masque vendu, un autre sera remis à un organisme communautaire. Aucun profit ne sera conservé par la SSJB Montréal.

SSJB Montréal

SSJB Montréal

SSJB Montréal

« Je crois que l’une des premières forces de notre nation réside dans notre capacité à nous serrer les coudes et à prendre soin les uns des autres. (...) « Le lys contre-attaque ! », c’est une façon sympathique d’afficher nos couleurs et notre unité, et de se dire : surtout, ne lâchons rien ; tous ensemble, nous vaincrons ce fléau ! Et nous sortirons encore plus forts de cette épreuve ! » - Maxime Laporte, président général SSJB Montréal