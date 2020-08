Des milliers de comptes piratés à l'Agence du revenu du Canada

Des milliers de comptes d'utilisateurs de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ont été piratés lors de deux cyberattaques.

Les fraudeurs ont pu avoir accès au service «Mon dossier» de 5500 particuliers et entreprises. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada assure que l'accès à ces comptes « a été suspendu pour protéger les renseignements des contribuables.» Les personnes touchées seront contactées par l'ARC.

Les mots de passe et noms d’usager de 9041 comptes CléGC ont aussi été volés et utilisés pour tenter d’accéder à des services gouvernementaux. Le service CléGC permet à ses utilisateurs d'accéder à plusieurs services, incluant «Mon dossier» ou leur compte d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le tiers des comptes touchés «fait actuellement l’objet d’un examen approfondi afin de déterminer si des activités suspectes ont eu lieu.» Tous les comptes CléGC piratés ont été annulés et leurs utilisateurs seront informés sur la façon de faire pour obtenir un nouvel accès.

La section «Mon dossier» de l'ARC était toujours inaccessible dimanche matin.

Capture d'écran - Agence du revenu du Canada

Les autorités expliquent qu'il s'agit de cyberattaques de « bourrage de justificatifs ». Les fraudeurs auraient utilisés des noms d'utilisateurs et mots de passe volés dans d'autres opérations de piratage sans rapport avec les incidents de l'ARC.

Ils auraient ensuite profité du fait que plusieurs personnes utilisent les mêmes informations pour différents comptes.

POUR SAVOIR COMMENT BIEN PROTÉGER VOS MOTS DE PASSE - SUIVEZ CE LIEN

Une enquête a été ouverte et suivra son cours dans les prochains jours. La Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement tenteront notamment de déterminer « s’il y a eu des atteintes à la vie privée et si des renseignements ont été obtenus à partir de ces comptes. »

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada est aussi au fait de la situation.