Des milliers de personnes manifestent contre les mesures sanitaires

Des manifestations contre les mesures sanitaires sont organisées, ce samedi, dans plusieurs villes du Québec. La plus importante a lieu aux abords du Stade olympique de Montréal, depuis midi.

Quelque 13 000 personnes ont inscrit, sur Facebook, qu'elles comptaient participer à l'événement organisé par un collectif appelé «Québec debout». Plus de 18 000 personnes ont aussi indiqué qu'elles étaient intéressées. Le groupe estime que les mesures sanitaires du gouvernement sont excessives et injustifiées.

Les participants proviennent des quatre coins de la province. Des autobus et du covoiturage ont été organisés.

Les images partagées sur les réseaux sociaux laisse voir plusieurs personnes qui ne portent pas le masque et ne respectent pas la distanciation physique.

Many thousands demonstrating against #COVID19 sanitary measures outside Montreal’s Olympic Stadium pic.twitter.com/8UxpCNvuLJ

La marche a débuté sur la rue Sherbrooke Est, entre le boulevard Pie-IX et l'avenue Bourbonnière. Les manifestants doivent ensuite se diriger vers l'Est, jusqu'à la rue Viau, pour remonter vers le Nord jusqu'au boulevard Rosemont, pour finalement revenir à leur point de départ par l'avenue Bourbonnière.

Le trajet a été partagé par les organisateurs vendredi et transmis à la police de Montréal. Le SPVM déploie d'ailleurs des effectifs importants, dont le groupe d'intervention et la cavalerie, pour s'assurer du bon déroulement de la manifestation.

Jusqu'à maintenant, tout se déroule pacifiquement. Parmi les manifestants, on retrouve le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier.

Avec des milliers de Québécois à Montréal aujourd’hui pour manifester contre les #confinements désastreux!



Demonstrating with thousands of Quebecers today in Montreal against disastrous #lockdowns!#VotePPC#NoMoreLockdowns pic.twitter.com/T6aNpH07aY