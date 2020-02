Des motoneigistes tombent dans le lac Magog

Des motoneigistes de Sherbrooke en Estrie l'ont échappé belle hier soir alors que cinq d'entre eux se sont retrouvés dans les eaux glaciales du lac Magog, dans le secteur Venise.

Deux d'entre eux ont été transportés à l'hôpital, un souffrait d'hypothermie légère, l'autre d'hypothermie sévère. Ce dernier est demeuré à l'eau pendant une demi-heure avant l'arrivée des secours.

Kevin Gagnon qui faisait partie du groupe, est encore sous le choc aujourd'hui. Dans une entrevue accordée à RDI, le motoneigiste raconte comment il a réagit dès qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait.

Selon la Régie de police de Memphrémagog, une douzaine de motoneigistes de Sherbrooke roulaient sur le lac vers 20h00 lorsqu'une partie du groupe s'est dirigée vers l'embouchure de la rivière Magog dans le secteur Venise, un endroit dangereux selon la police. Sur les six motoneigistes qui se sont retrouvés dans le lac, quatre ont réussi à sortir de l'eau par eux-mêmes. Ce sont des riverains qui ont alerté la police.

Si la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec se dit attristée par cet autre drame. Elle tient toutefois à répéter le danger que représentent les plans d'eau à ce temps-ci de l'année.

C'est un triste accident. Le côté positif c'est qu'il n'y a pas eu de décès. Comme en début de chaque année, les plans d'eau et les lacs sont toujours des risques élevés d'accident. Il faut attendre au moins un 5 à 6 pouces de glace. Il faut s'assurer que les plans d'eau surtout à l'extrême sud, sud-ouest du Québec où il y a des variances de températures, au-dessus du point de congélation, sous le point de congélation. On sait que certains motoneigistes n'aiment pas être réglementés. On a 33,000 kilomètres de sentiers, je pense qu'il y en a assez pour se satisfaire pendant toute la saison. Ils sont bien entretenus, sécurisés et patrouillés.

Denis Langevin, v.p. Fédération des Clubs de motoneigistes du Québec