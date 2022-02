Des paramédics bloquent les entrepôts de la SAQ à Montréal et Québec

Des paramédics affiliés à la CSN bloquent l'entrée des entrepôts de la SAQ de Montréal et de Québec depuis 7h ce matin.

Les syndiqués veulent envoyer un message clair au gouvernement Legault qui tarde à régler pour la signature d'une nouvelle convention collective. Leur contrat de travail est échu depuis le 31 mars dernier. Les paramédics exigent un rattrapage salarial et le gouvernement offre 6% d'augementation sur trois ans.

« Maintenant que des ententes ont été conclues dans tout le secteur public, il est inconcevable que le gouvernement ne mette pas plus d'énergie pour régler avec nous qui sommes toujours en négociation avec l'État. Nos revendications vont dans le sens de l'amélioration des services à la population et de la couverture ambulancière dans toutes les régions du Québec. Ce n'est pas normal qu'en 2022 le service soit tenu à bout de bras par des travailleuses et des travailleurs qui doivent faire des heures supplémentaires à la fin de chaque quart, sans avoir eu de pause-repas. » - Claude Lamarche, président intérimaire du Syndicat du préhospitalier-CSN

Les syndiqués sont en grève depuis l'été dernier, mais la loi sur les services essentiels les obligent à répondre aux appels de la population. Toutefois, les moyens de pression compliquent le service de facturation. Des actions similaires sont prévues si les deux parties n'arrivent pas à une entente à court terme selon la CSN.

La SAQ a fait appel aux autorités pour mettre fin à ce siège qui perturbe ses opérations.

« Ces manifestations viennent malheureusement perturber nos activités, mais nous sommes confiants que les conséquences sur nos opérations seront mineures. Nous sommes en contact avec les autorités compétentes pour assurer la sécurité de nos employés et de nos propriétés. Nous espérons que la situation se résorbera rapidement. »