Des policiers font de la planche à roulettes avec des ados de Longueuil !

Des policiers de Longueuil ont transformé le samedi soir de cinq ados en un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier!

Alors que les jeunes faisaient de la planche à roulettes dans un skateparc, ils ont cru qu'ils allaient se voir remettre des contraventions lorsque deux agents se sont présentés sur les lieux.

Dans le cadre du plan de déconfinement de Québec en temps de pandémie, les rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins provenant de 3 adresses différentes sont permis, depuis le 22 mai. Les jeunes pouvaient donc être réunis, mais devaient respecter la distance de 2 mètres entre eux pour éviter la propagation du coronavirus et il leur était recommandé de porter le masque.

Dans une publication Facebook devenue virale, Annie Spencer, la maman d'un des adolescents raconte que les policiers ont plutôt sorti leur planche et leur casque et se sont amusés avec les jeunes pendant environ une heure! Un des policiers s'est même adonné à quelques acrobaties, sous le regard ébahi des jeunes.

«Les policiers se stationnent, sortent de leur voiture, prennent quelque chose dans le coffre et s’avancent vers eux. Les ados n’en mènent pas large et sont un peu nerveux de les voir s’avancer… Jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’au bras, chacun tient un casque et un skate!» raconte Annie Spencer, la maman d'un des jeunes