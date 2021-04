Des restrictions sanitaires plus strictes en Ontario

L'Ontario se dirige vers des restrictions sanitaires plus strictes.

Selon des informations obtenues par la CBC hier soir, le premier ministre s'apprête à ordonner aux citoyens de rester à la maison comme ça été le cas en février.

Doug Ford envisagerait même de fermer les commerces non essentiels.

Côté restauration, le service sera limité uniquement aux plats pour emporter. Les épiceries et les pharmacies vont demeurer ouvertes.

Puisque le printemps est arrivé, les centres jardins resteront ouverts également.

Cette décision d'aller de l'avant avec le maintien à domicile pour la population ontarienne, survient à la suite des nombreuses critiques voulant que le «frein d'urgence» annoncé par le gouvernement Ford la semaine dernière soit insuffisant pour freiner la propagation de la Covid-19 et de ses variants.

Toujours selon la CBC, les nouvelles mesures entreraient en vigueur ce jeudi pour une durée d'un mois.

L'Ontario qui est déjà en confinement pour 4 semaines, est au prise avec plus de 3000 infections par jour.

Dans un récent tweet, le premier ministre implorait les gens qui sont éligibles à se faire vacciner le plus rapidement possible.

If you have a loved one, if you have a mother or a father, or a grandparent, please get them signed up to receive their vaccine.



Friends, I can't stress it enough. It's absolutely critical that everyone who is currently eligible registers to get vaccinated. pic.twitter.com/cmM5yAQuhE