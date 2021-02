Des syndiqués de la santé bloquent l'entrée des bureaux de la CAQ à Montréal

Des syndiqués ont dressé une pente de neige, aux allures d'un obstacle dangereux devant l'entrée des bureaux montréalais de la Coalition Avenir Québec situés sur la rue Mill vers 6h ce matin.

La mesure visait à dénoncer l'inaction du gouvernement Legault en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail dans le réseau de la santé et des services sociaux. Une situation considérée comme une pente glissante pour l'intégrité physique et mentale des salarialés affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux.

18% des accidents de travail et des lésions professionnelles au Québec proviennent du réseau de la santé. En deux ans, le nombre d'actes de violence à l'encontre du personnel a augmenté de 82% et les chutes de 45%. Avant même la pandémie, 30 000 salariés ont été infectés.

Facebook/FSSS-CSN/Une mascotte prenant les traits du PM François Legault a dévalé sur la pente dressée par les syndiqués.

Un message contradictoire ?

En bloquant les portes d'entrée des bureaux de la CAQ, la FSSS-CSN envoie un message contradictoire en matière de santé et sécurité puisqu'il est fortement déconseillé de bloquer l'entrée d'un immeuble ce qui pourrait constituer un danger en cas d'incendie. L'immeuble visé par l'action syndicale abrite également les bureaux d'un traiteur et une agence d'artistes.

"Peu importe l'action que nous faisons, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont trouver que c'est trop. Ceci dit, personne n'a été mis en danger,au contraire. Personne n'était barrée en dedans (...) À la limite, y'a du monde qui seront pas capable de rentrer tant que ce sera pas déneigé". Jeff Begley, Président de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux (CSN)

Le gouvernement Legault n'a pas encore réagi à cette action symbolique, mais ce coup d'éclat publié sur Facebook par le syndicat n'a pas fait l'unanimité :

La FSSS-CSN prévoit d'autres actions similaires dans les prochaines semaines. Les 100 000 travailleurs et travailleuses de la santé sont sans contrat de travail depuis plus d'un an.