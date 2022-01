Deux Drummondvillois et un autre homme de Louiseville arrêtés pour contrebande de tabac

Tout un réseau de contrebande de cigarettes a été démantelé aux cours des 3 dernières années par Revenu Québec. Deux individus de Drummondville et un autre de Louiseville font partie d'un groupe de 15 personnes qui vont payer cher pour des infractons liées à la contrebande de tabac.

Michel Tétreault, 72 ans, Serge Vachon, 40 ans et Maurice MacLean, 66 ans devront payer des amendes de plus 150,000$ pour avoir avoir vendu, livré, transporté ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec.

Tétreault et MacLean ont été pris en filature par la Sûreté du Québec après avoir acheté du tabac sur une réserve autochtone. Les deux hommes avaient chacun dans leur véhicule, 40,000 cigarettes. MacLean a admis avoir acheté les cigarettes dans le but d'en faire le commerce. En plus de payer l'amende, il devra purger 3 peines d'emprisonnement de 6 mois de façon concurrente. Tandis que Vachon, a été appréhendé pour avoir vendu 90,000 cigarettes.

Des amendes totalisant 2 540 091,60 $

Au total, les 15 individus habitant au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, devront payer des amendes de plus de deux millions et demi de dollars. L’amende la plus lourde revient à Danny Moisan, 30 ans, de Boisbriand. Il a été arrêté en 2019 avec plus de 3 millions de cigarettes de contrebande et plus de 30 000 cigares illégaux. Il a été arrêté sur son chemin entre Kahnawake et Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie.

Les perquisitions et filatures ont été réalisées entre 2018 et 2021 par différents corps policiers de la province.

Elles ont surtout permis de saisir des millions de cigarettes de contrebande mais aussi des cigares, du tabac et de l'argent comptant.