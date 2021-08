Deux fusillades à Montréal ce weekend

Deux nouvelles fusillades ont eu lieu à Montréal au cours de la fin de semaine, faisant un blessé.

Le premier événement s'est déroulé dans le quartier Saint-Michel à l'intersection des avenues Émile-Journault et de la 9e, vers 23 h samedi.

Plusieurs appels ont été faits au 911 en raison d'un échange de coups de feu entendu par les résidents. À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme de 18 ans au sol, blessé au bas du corps, mais conscient. Il a été transporté à l'hôpital où sa vie est hors de danger.

Des témoins ont décrit aux policiers trois véhicules qui ont fui la scène en vitesse.

Une première voiture a été interceptée sur la 9e avenue, près d'Émile-Journault. Un suspect a été arrêté et une arme a été saisie.

Deux autres véhicules suspects ont été repérés près de St-Michel et Jean-Talon. Six personnes se trouvaient à l'intérieur et ont aussi été arrêtées.

Tous les suspects sont âgés entre 19 et 41 ans.

Les trois scènes ont été protégées et des enquêteurs tentent de récolter des éléments de preuve supplémentaires pour déterminer les circonstances exactes de l'événement.

Des coups de feu à Lachine

D'autres coups de feu ont été tirés à Montréal dans la nuit de samedi à dimanche, cette fois-ci dans l'arrondissement de Lachine.

Vers 3 h 30, les policiers ont été appelés en raison de décharges entendues près des rues Camille et Ouellette.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé des douilles et ont constaté des impacts de projectiles sur un immeuble et un véhicule.

Aucune personne n'a été blessée et les policiers n'ont aucun suspect dans la mire pour l'instant.

Une enquête est en cours pour trouver la ou les personne(s) responsables.