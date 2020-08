Deux hommes blessés dans une fusillade à Ahuntsic-Cartierville

Le SPVM enquête sur une fusillade survenue dans un salon de coiffure de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal, hier soir. Les deux victimes sont âgées de 36 et 40 ans.

Vers 19h, un suspect a ouvert le feu sur le commerce atteignant une victime à la main et l'autre au bas du corps.

"Un homme s'est présenté face à un commerce du boulevard Henri-Bourassa. Pour une raison inconnue, il a fait feu à plusieurs reprises dans le commerce atteignant les deux victimes. Il s'est ensuite enfui à pied." - Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

On ne craint pas pour la vie des deux victimes qui collaborent avec la police.

Deux autres fusillades sont survenues sur le boulevard Henri-Bourassa, hier à Montréal. Un individu de 28 ans a été gravement blessé à la jambe après qu'un suspect ait ouvert le feu sur lui, un peu avant midi mardi, avec un fusil de calibre .12. On ne craint pas non plus pour sa vie.

La tentative de meutre est survenu dans un studio de tatouage de l'arrondissement d'Anjou.

On ne sait pas si les évènements sont reliés. Aucun suspect n'a été arrêté dans cette affaire.

Cosmo Santamaria, CTV News

