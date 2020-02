Deux jeunes meurent dans un écrasement d'avion en Montérégie

Deux hommes dans la vingtaine sont morts dans l'écrasement d'un petit avion à Les Cèdres en Montérégie, hier soir. Les victimes sont Alex McIntyre 21 ans et Jared Logan, 20 ans.

Les deux jeunes sont originaires de la grande région de Montréal selon la Sûreté du Québec. On ne sait pas encore qui pilotait l'appareil au moment de l'écrasement.

Alex McIntyre, 21 ans, a perdu la vie dans l'accident. Photos Facebook

Happé par des fils électriques

Le Cessna 150 a touché des fils électriques à haute tension près de l'autoroute 30 vers 18h45 dans les moments précédant l'accident. On ne sait pas si une erreur de pilotage ou un problème mécanique est en cause.

Il est possible que le pilote ait tenté de regagner l'aéroport municipal situé tout près du site de l'écrasement.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a dépêché une équipe sur place pour comprendre ce qui s'est passé.

Une autopsie sera menée pour déterminer la cause du décès et confirmer l'identité du pilote et de son passager.

Avec la collaboration de Benoit Chevalier, journaliste Bell Média Montréal.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal

Cosmo Santamaria/CTV Montréal