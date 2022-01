Deux jours de froid extrême dans le Grand Montréal

Les météorologues avaient annoncé un hiver glacial. Cette prédiction se concrétisera avec possiblement une des journées les plus froides depuis plusieurs années, mardi.

Ceux qui ne sont pas en télétravail devront s'habiller très chaudement avant de sortir à l'extérieur pour se rendre au boulot. On ressentira -38 avec le refroidissement éolien à Montréal, Laval, Lanaudière et en Montérégie. Dans les Laurentides, notamment à Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, l'indice de refroidissement éolien pourrait même atteindre -42.

Environnement Canada a d'ailleurs émis un avertissement de froid extrême pour presque tout le Québec. Dans l'avis publié sur son site web, on peut lire «Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé (engelure, hypothermie, etc.).»

Ce froid polaire va durer entre 36 et 48 heures.

«Le pire pour le sud du Québec va être demain durant la journée, durant la nuit de lundi à mardi aussi. Ce n'est pas un froid record ni historique, mais on ne vit pas ça chaque année d'avoir des maximums aussi froids.» -Simon Legault, météorologue à Environnement Canada

Les météorologues vous conseillent de porter plusieurs couches de vêtements pour vous garder bien au chaud et surtout de ne pas laisser des parties de votre corps à découvert.

«C'est la peau exposée qui risque de geler le plus rapidement. On prend des périodes courtes à l'extérieur si on est capable parce que la peau exposée avec des refroidissements de -38 environ, ça peut geler en 10 à 15 minutes, donc ça ne prend pas beaucoup de temps.»

Des stations de ski ferment

En raison de ce froid sibérien, certains centres de ski ont décidé de fermer temporairement leurs pistes demain. C'est le cas du Mont Sutton dans les Cantons-de-l'Est, de Ski Saint-Bruno en Montérégie et du Sommet Saint-Sauveur dans les Laurentides.

Cette courte pause permettra notamment aux employés de se reposer.