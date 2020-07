Deux soeurs et leur père demeurent introuvables

Un hélicoptère des Forces armées canadiennes s'est joint aux recherches tôt ce matin pour retrouver deux fillettes et leur père disparus depuis mercredi soir. Martin Carpentier et ses deux filles Norah 11 ans et Romy 6 ans demeurent introuvables depuis un mystérieux accident de la route survenu mercredi soir sur l'autoroute 20 à Saint-Apollinaire, à l'ouest de Lévis. Depuis, la Sûreté du Québec effectue des recherches intenses dans le secteur de la rue Veilleux à Saint-Apollinaire pour retrouver le trio. La SQ a cependant bon espoir de le retrouver vivant.

«Il y a des éléments qui nous permettent de penser qu'ils seraient toujours dans le secteur. On croit effectivement que ces gens-là seraient toujours en mouvement, en déplacement, donc cela nous fait penser que ces personnes sont toujours en vie» Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec

En plus de l'hélicoptère des Forces armées canadiennes, une équipe équestre a aussi été ajoutée aux patrouilleurs à pied et à ceux en VTT. De nombreux bénévoles participent également aux recherches qui s'avèrent difficiles en raison de l'importance du secteur à couvrir et de la densité de la forêt. Des objets ont été trouvés hier et seront analysés. Toutefois, les policiers ne font aucun lien pour le moment avec les personnes recherchées.

La diffusion, vendredi d'une courte vidéo de la conjointe de Martin Carpentier l'implorant de revenir à la maison avec ses deux filles n'a pas porté ses fruits.

Le véhicule accidenté de Martin Carpentier a été retrouvé vers 21h30 mercredi soir après une sortie de route, il n'y avait personne à bord. Le père et ses filles auraient été vus pour la dernière fois dans un dépanneur du secteur Saint-Nicolas.

L'alerte Amber pour retrouver les 2 fillettes et leur père est toujours en vigueur.

DESCRIPTIONS

Norah Carpentier, 11 ans, est grande et mince, mesure 5,2 pieds et portait une casquette blanche et des sandales blanches Nike.

Sa sœur Romy Carpentier 6 ans, pèse 43 livres, mesure 3 pieds, a les cheveux bruns, porte des boucles d’oreilles en forme de cœur, du vernis rouge sur les deux mains et un grain de beauté dans le haut du front.

Le suspect, Martin Carpentier, 44 ans de Lévis, pèse 130 livres et mesure 5 pieds 10. Il portait un t-shirt gris et a les cheveux clairsemés.

Toute information doit être communiquée au 911.



(avec la collaboration de Philip Rodrigue-Comeau, journaliste Bell Média)