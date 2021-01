Deux suspects recherchés pour un vol de sac à main

Les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu demande l'aide du public pour retrouver 2 hommes qui auraient commis un vol de sac à main dans une voiture le 5 novembre dernier.

Après le vol, les suspects ont effectué au moins 2 transactions frauduleuses dans des dépanneurs de la ville au cours de la soirée.

DESCRIPTION DES 2 SUSPECTS

Il s'agit de 2 hommes de race blanche. Ils portaient tous les 2 des chandails kangourou.

Le premier portait un chandail de couleur noir, avec un logo FOX et Red Bull inscrit sur le devant. Il portait des jeans bleus délavés et déchirés, il portait également un masque chirurgical. Le deuxième portait un chandail orange et gris. Il avait sur la tête une tuque grise en plus de porter un pantalon noir, lui aussi portait un masque.

Les suspects se déplaceraient en véhicule, un en Hyundai Accent gris et l'autre en Toyota Echo gris.

Si vous avez des information pouvant aider les policiers dans ce dossier, vous pouvez communiquer avec le Sergent-Détective Tremblay au numéro 450 359-9222, poste 2574 ou sur la ligne anonyme Anti-crime au 450-357-2000.