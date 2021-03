Deux voleurs de catalyseurs pris en flagrant délit à Drummondville

Deux individus se sont fait prendre en flagrant délit de vol de catalyseur à Drummondville cette semaine. Frédérick Lacasse et Patrice St-Pierre ont été arrêtés mercredi par les policiers de Longueuil et ceux de la Sûreté du Québec.

Les policiers ont suivi les malfaiteurs en filature sur une distance de 50 kilomètres, soit de Longueuil jusqu'à Drummondville, là où le crime a été commis.

Ils ont réussi ce coup de filet grâce à une surveillance accrue de Lacasse sur une période de plusieurs mois. Les enquêteurs savaient qu'il était toujours actif. Il s'agit de la deuxième arrestation pour Fédérick Lacasse en moins de 6 mois pour le même délit.

Lors de l'arrestation des 2 individus, un catalyseur et des outils ont été récupérés par les policiers.

'' On parle d'un récidiviste, on avait eu comme information que Frédérick Lacasse n'avait pas cessé de commettre des vols de catalyseur. On l'a pris en filature depuis notre territoire. Vous savez que c'est un crime qui n'a pas de frontière alors on l'a suivi, ça n'a pas été trop long, il a choisit sa cible, un véhicule dans un stationnement de Drummondville pour commettre son vol.''

- Jean-Pierre Voutsinos, Service de police de Longueuil