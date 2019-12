DIVERTISSEMENT : Le créateur de BioShock s'installe à Montréal

La compagnie américaine de jeux vidéo 2K a choisi Montréal pour établir son tout premier studio au Canada.

Ce studio appelé "Cloud Chamber" collaborera au développement du nouveau chapitre de la franchise appelée BioShock.

Le nombre d'emplois créés n'est pas connu pour l'instant.

« Nous sommes impatients de jeter les bases d'un studio qui s'épanouira au cours des prochains mois et années, non seulement au profit de l'industrie du jeu vidéo mais également au bénéfice de l'incroyable population de Montréal, du Québec et du Canada. » - Ken Schachter, directeur de studio, Cloud Chamber Montréal