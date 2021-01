Donald Trump a quitté la Maison-Blanche

Donald Trump est le premier président depuis 1869 qui n'assiste pas à la cérémonie d'investiture de son successeur.

Il n'a jamais reconnu sa défaite, mais a tout de même souhaité «bonne chance» au démocrate Joe Biden.

Le clan républicain sera représenté par le vice-président Mike Pence lors de l'assermentation.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9