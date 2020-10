Donald Trump atteint de la COVID-19

Donald Trump et son épouse Melania Trump sont atteints de la COVID-19.

Le président américain en a fait l'annonce sur Twitter en début de nuit en précisant que le couple se mettait immédiatement en quarantaine. Donald Trump est âgé de 74 ans. Melania Trump précise qu'ils vont bien.

La proche conseillère du président Trump, Hope Hicks a aussi contracté le coronavirus.

Les deux ont pris l'avion présidentiel, Air Force One, vers Cleveland en Ohio pour participer au débat des chefs mardi dernier.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020