DOPAGE : Laurence Vincent Lapointe est blanchie

La canoéiste de Shawinigan, Laurence Vincent Lapointe est blanchie de dopage au ligandrol.

La Fédération internationale de canoë (ICF) lève automatiquement sa suspension provisoire, ce qui va permettre à l'athlète de pouvoir reprendre officiellement l'entraînement en vue des Jeux olympiques de Tokyo. La bonne nouvelle lui a été annoncée vendredi dernier. Laurence Vincent Lapointe s'est dite soulagée par la tournure des événements lors d'un point de presse tenu en présence de son avocat cet avant-midi.

« Je suis tellement soulagée. Ça fait du bien de pouvoir mettre fin à ce périple là et pouvoir me concentrer sur ce que j'aime, retourner sur l'eau et me préparer pour les jeux olympiques. » - Laurence Vincent Lapointe