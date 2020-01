Drame à Mascouche, Benoît Cardinal est accusé du meurtre de sa conjointe

Benoît Cardinal a brièvement comparu cet avant-midi au Palais de justice de Joliette dans Lanaudière pour être accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe, Jaël Cantin.

La mère de famille âgée de 33 ans a été assassinée dans une maison du Chemin des Anglais dans la nuit de mercredi à jeudi. Cardinal a été arrêté par la Sûreté du Québec tard hier soir, au terme d'un interrogatoire serré.

Il demeure détenu jusqu'à son retour en Cour le 26 février prochain et devra respecter certaines conditions, dont ne pas entrer en contact avec les témoins du drame.

Selon nos informations, le suspect aurait maquillé la scène de crime et aurait donné une fausse version aux policiers de Mascouche ce qui a déclenché une opération de recherche pour localiser un suspect. L'enquête a ensuite été transférée à la SQ.

Benoit Cardinal aurait récemment été congédié du Centre jeunesse de Laval où il travaillait, à la suite d'une enquête interne, rapportent plusieurs médias. Le CISSS de Laval affirme que l'homme a été suspendu à la suite de comportements inappropriés. Il a par la suite remis sa démission le 10 janvier dernier. Un soutien psychologique lui avait été offert.

Par ailleurs, une campagne de sociofinancement Go Fund Me a été lancée pour couvrir les frais des funérailles de Jaël Cantin et soutenir ses proches. En date de vendredi après-midi, près de 3500 $ avaient été amassés.

Facebook/La victime, Jaël Cantin, âgée de 33 ans

Le Québec secoué par une série de drames

C'est un autre drame familial qui s'ajoute à la liste depuis trois mois. En octobre dernier, un père de famille a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie dans le quartier Tétreaultville à Montréal.

Le 11 décembre, un homme en détresse a assassiné sa conjointe et ses deux jeunes garçons dans une maison de Pointe-aux-Trembles pour ensuite s'enlever la vie à l'hôpital de Joliette.

Et le jour de Noël, un homme de 60 ans a assassiné sa conjointe dans un logement de la rue Sherbrooke Ouest à Montréal pour ensuite retourner l'arme contre lui.

Vous êtes victime de violence conjugale et vous avez besoin d'aide ?