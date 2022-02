Drummondville est prête pour une relance économique

Drummondville est prête à amorcer sa relance économique en marge des assouplissements qui continueront de s’accumuler jusqu’au 14 mars.

Des plans ont été mis en place par la Chambre de commerce et d’industrie Drummond en collaboration avec la Société de développement économique et la ville de Drummondville.

Le but est d’épauler les membres dans ce retour à la (presque) normale.

« La pandémie n’aura pas été là pour rien. C’est sûr que les choses on changé un peu… présentement c’est plutôt un mode hybride qui est fait et tranquillement on essaie d’aller vers une transition vers le présentiel dans toutes les activités. On essaie d’épauler les gens en collaboration avec les autres instances de la région. » - Marc Tremblay, président de la Chambre de commerce et d’industrie Drummond