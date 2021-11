Éclipse lunaire : la plus longue du siècle est prévue vendredi

C'est le moment de préparer vos doudous pour passer une nuit sous les étoiles, parce que la plus longue éclipse lunaire du siècle est prévue dans moins d'une semaine.

Elle aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi (du 19 au 20 novembre).

Elle sera visible partout en Amérique du Nord, et le Québec n'y fait pas exception.

L'éclipse sera presque totale, soit à 97 %, et durera six heures et deux minutes, rapporte la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal.

Vous pourrez l'observer entre 1 h 02 et 7 h 04 du matin.

Son apogée est prévu à 4 h 04.

Contrairement à une éclipse solaire, vous pouvez l'observer sans porter des lunettes spéciales.