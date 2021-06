Éclosion de COVID-19 à l'école secondaire Sieur-de-Coulonge dans Pontiac

L'école secondaire Sieur-de-Coulonge de Mansfield-et-Pontefract dans le Pontiac est au prise avec une importante éclosion de COVID-19. L'éclosion a été détectée chez 10 élèves de l'établissement qui sera fermée jusqu'au 21 juin.

Les élèves qui ont contracté la maladie sont répartis dans tous les niveaux de secondaire.

Selon le directeur-général du Centre des services scolaires des Hauts Bois de l'Outaouais, Denis Rossignol, le personnel enseignant n'a pas été infecté.

La Direction de la santé publique de l'Outaouais a communiqué avec les parents et les élèves de l'école en fin d'après-midi lundi pour les informer de la situation. Ils devront rester en isolement 14 jours et devront se faire tester.

Donc, d’ici le 21 juin 2021, les 270 élèves de l'école recevront l’enseignement à distance.

Denis Rossignol admet que cette fermeture, à 2 semaines seulement de la fin de l'année scolaire, est loin d'être la situation idéale.

«Il a fallu fermer l'école, c'était plus sage et facile comme ça. On était en mode hybride d'enseignement quelques-uns à distance, quelques-uns à l'école, ça devenait plus difficile pour le personnel d'assurer l'enseignement correctement.»

- Denis Rossignol, d.g. Centre des services scolaires des Hauts Bois de l'Outaouais