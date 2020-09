Éclosion de légionellose à LaSalle

La Direction de la Santé publique à Montréal enquête sur une éclosion probable de légionellose dans l'arrondissement LaSalle.

7 cas ont été déclarés chez la population entre le 9 et le 22 septembre Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cette éclosion, incluant les tours de refroidissement et les travaux d'aqueduc. Une équipe est notamment déployée dans le secteur situé au sud du canal de l'aqueduc qui amène l'eau du fleuve à l'usine d'épuration Atwater.

Chaque année, une cinquantaine de Montréalais contractent la légionellose qui est une infection respiratoire pouvant s'attraper en respirant de fines gouttelettes d'eau contaminée par la bactérie Legionnella. La bactérie peut également se trouver dans spas, des bains et les chauffe-eaux électriques.

À l'été 2012, une éclosion de légionellose causée par des tours de refroidissement avait fait 14 morts et 167 malades à Québec.