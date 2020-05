ÉCOLES ET GARDERIES: Pourquoi renvoyer les sexagénaires au travail?

Le personnel des écoles et des garderies ont fait le saut, mercredi, lors du point de presse de la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbaut. Après avoir recommandé aux 60 ans et plus de rester à la maison pour leur sécurité, on leur a ordonné de retourner au travail pour la rentrée de lundi.

L'économie prime-t-elle sur la santé des Québécois? C'est une question que se posent plusieurs syndicats, dont le Syndicat de Champlain qui compte 12 000 enseignants et personnel de soutien comme membres en Montérégie.

"Est-ce que c'est une décision guidée par la Santé publique ou par la pénurie de personnel comme les enseignants ou le personnel de soutien dans les écoles? Qui est-ce qui guide les décisions au Québec? On se pose des questions face à cette décision là." Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain

Pourtant, dans un document signé par le ministre de la Famille Mathieu Lacombe et la ministre de la Santé Danielle McCann, lundi, la Santé publique recommandait aux éducatrices de 60 ans et plus de rester à la maison.