ÉCONOMIE : Le Groupe MTY coupe massivement dans les effectifs

Le Groupe d'alimentation MTY met temporairement à pied plus de la moitié de ses effectifs mondiaux en raison du ralentissement économique causé par la COVID-19.

MTY est propriétaire de plusieurs marques de restaurants au Québec, aux États-Unis et dans le monde, incluant Valentine, Tutti Frutti et Thai Express. Plus de 2000 restaurants du Groupe ont fermé leurs portes et le reste du réseau fonctionne à capacité réduite.

Groupe MTY

Le salaire de la direction et les dépenses opérationnelles ont été réduits. Le Groupe MTY, dont le siège social est situé à Montréal, a aussi annoncé à ses investisseurs ce matin que le dividende trimestriel qui aurait dû être payé en mai 2020 est suspendu. La publication des états financiers est reportée à la mi-mai.