Écrasement d'avion en Montérégie

Un petit avion s'est écrasé dans un champ de Saint-Ours, près de Sorel-Tracy en Montérégie vers 9h45 cet avant-midi.

L'aéronef a terminé sa course dans un champ du chemin des Patriotes. Le pilote âgé dans la soixantaine et son passager, un homme dans la quarantaine, sont blessés, mais on ne craint pas pour leur vie selon la Sûreté du Québec.

On ignore pour l'instant d'où ils partaient et quelle était leur destination.

Les pompiers municipaux ont été appelés sur place pour éponger le carburant s'échappant de l'appareil.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada est chargé de l'enquête afin de déterminer la cause de l'écrasement.