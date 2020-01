Écrasement en Iran: Justin Trudeau confirme la thèse d'un missile

Justin Trudeau confirme que l'avion qui s'est écrasé en Iran mardi soir faisant 176 morts, dont 63 Canadiens aurait été abattu par erreur par un missile.

Lors d'un 2e point de presse en 24 heures, le premier ministre a indiqué cet après-midi que des renseignements venant de plusieurs sources confirment cette hypothèse qui circulait depuis plusieurs heures et qui avaient été avancée par de nombreux médias américains.

Un système de défense antiaérien iranien aurait possiblement pris l’avion civil pour un avion militaire américain et aurait causé une explosion. Les débris auraient atteints l'appareil.

« Nous avons des renseignements provenant de différentes sources, notamment de nos services de renseignements et ceux de nos alliés. Ces renseignements indiquent que l’avion aurait été abattu par un missile surface-air iranien. C'est possible que ça a été fait involontairement. Cette nouvelle vient confirmer la nécessité d’une enquête approfondie dans cette affaire. Comme je l'ai dit hier, les Canadiens ont des questions et ils méritent des réponses» -Justin Trudeau