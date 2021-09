Élections 2021: Justin Trudeau de nouveau à la tête d'un gouvernement minoritaire

CE TEXTE SERA MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS DURANT LA SOIRÉE - MERCI DE NOUS SUIVRE

Les Canadiens ont confié un 3e mandat au Parti Libéral du Canada. NOOVO INFO et le réseau CTV ont été les premiers à prévoir que le prochain gouvernement à Ottawa serait libéral, minoritaire.

À 4h15 mardi matin:

Les Libéraux détiennent 158 sièges, les Conservateurs 119, le Bloc québécois 34, le NPD 25 et le Parti vert 2.

Merci d'avoir voté, d'avoir fait confiance à l'équipe libérale, d'avoir choisi un avenir meilleur. On va en finir avec la COVID. On va bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens. Et on va continuer à avancer ensemble.