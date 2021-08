ÉLECTIONS: Voici les premières promesses des chefs

Au deuxième jour de la campagne électorale, les chefs y sont allés de leurs premières promesses électorales.

Même s'il n'a jamais mentionné le mot «majorité», le premier ministre sortant Justin Trudeau mise sur sa gestion de la pandémie pour prendre le plein contrôle de la Chambre des communes le 20 septembre prochain à Ottawa.

Les libéraux pensent qu'il faut offrir la chance aux citoyens de «choisir comment il faut rebâtir» le Canada d'après pandémie. Les partis d'opposition voient plutôt une dépense inutile de fonds publics avec un coût record de plus de 600 millions de dollars pour assurer la sécurité des électeurs avec la crise sanitaire.

«Je suis déçu en pleine quatrième vague de déclencher une élection qui va diviser les gens sur une question de santé » - Le chef conservateur, Erin O'Toole

Justin Trudeau promet des subventions pour les salaires et les loyers des entreprises du secteur touristique pour les aider à traverser l'hiver et un nouveau programme pour la relance des arts et de la culture.

Introduisant un nouveau programme de transition qui aidera les artistes indépendants/contractuels et les travailleurs des industries créatives. — Parti libéral (@parti_liberal) August 16, 2021

Le Parti conservateur a présenté une partie de son plan économique pour relancer le Canada. Erin O'Toole veut récupérer un million d'emplois perdus pendant la crise sanitaire. Le chef du parti pense être en mesure de retrouver l'équilibre budgétaire d'ici 10 ans. S'il est élu, Erin O'Toole promet d'annuler le programme fédéral pour financer des garderies à 10 $ et moins à travers le pays et d'offrir plutôt des crédits d'impôt aux parents.

«On voit que le naturel revient au galop, c'est l'approche de Stephen Harper et des conservateurs de couper dans les programmes, de ne pas être là pour les femmes, de ne pas être là pour les familles.» - Le chef libéral, Justin Trudeau

Nous venons de publier les détails du Plan de rétablissement du Canada. C'est la façon dont nous allons nous remettre sur pied et assurer notre reprise économique.



Lisez notre plan ➡️ https://t.co/CQJy8acGBR — Erin O'Toole (@erinotoole) August 16, 2021

Le parti conservateur semble s'inscrire comme la voix «pro-choix» de la vaccination en étant le seul parti à refuser de préciser si l'ensemble de ses candidats a reçu l'immunité. Ils ne sont toujours pas prononcés non plus sur la validité du passeport vaccinal imposé par Québec qui entrera en vigueur le 1er septembre.

40 DÉPUTÉS POUR LE BLOC?

Le Bloc québécois a qualifié «d'irresponsable» la décision de Justin Trudeau de plonger le pays en élection. Son chef, Yves-François Blanchet s'est notamment attaqué au bilan environnemental du PLC qui a fait l'acquisition de l'oléoduc Trans Mountain pour 4,5 milliards de dollars en 2019. Il a fait appel à la fibre indépendantiste des Québécois pour voter contre le gouvernement sortant.

« Le Canada reste un État pétrolier. Il faut arrêter d'augmenter ou de vouloir augmenter la production de pétrole. Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) définit que le Canada est presque un État voyou sur le plan environnemental.» - Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet

Confiant, le chef de parti pense être capable d'élire 40 députés au terme du prochain scrutin. Il a notamment les régions de Québec, de la Montérégie et de la Gaspésie dans le collimateur. Yves-François Blanchet avait causé la surprise en remportant 32 sièges en 2019 donnant un nouveau souffle au parti qui ne comptait que 10 députés il y a deux ans.

Yves-François Blanchet reproche par ailleurs à certains chefs en campagne d'avoir des contacts physiques imprudents en pleine pandémie. Justin Trudeau a dû ainsi se défendre d'avoir pris un bain de foule, hier soir, dans sa circonscription montréalaise...

«Évidemment, il faut suivre les directives de santé publique, c'est pour ça qu'on est resté dans la rue, c'est pour ça que j'ai gardé le masque, c'est pour ça qu'on utilise le coude plutôt que le serrage des mains.» -Le chef libéral, Justin Trudeau

Et le premier ministre a répété tout l’été qu’il ne préparait pas d’élections. Il fallait lutter contre la pandémie…

On a vu hier comment il applique les règles élémentaires de distanciation… 😳🤷🏼‍♂️

Le @BlocQuebecois agit, lui, de façon responsable.

😷💉 ⚜️ https://t.co/GFrhiTu5So — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) August 16, 2021

LE NPD TAXERA LES PLUS RICHES

Le Nouveau Parti Démocratique a pris tout le monde d'avance, jeudi dernier, en proposant une taxe temporaire de 15% sur les profits exceptionnels des grandes entreprises pendant la pandémie. La mesure aurait permis de récolter 8 milliards de dollars supplémentaires dans les coffres du gouvernement fédéral si elle avait été en place en 2020.

«On est le seul parti avec une solution crédible pour investir dans les services dont les gens ont besoin, parce qu’on est le seul parti qui dit clairement qu’on doit s’assurer que les ultrariches paient leur juste part.» - Jagmeet Singh, chef du NPD

Le NPD souhaite aussi taxer les multimillionnaires, dont la richesse dépasse 10 millions de dollars avec un impôt sur la fortune de 1%.

Comme le Parti conservateur, il s'engage également à créer un million d'emplois dans un premier mandat.

Le Parti vert pense que la population souhaite voir le Canada devenir un chef mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique alors que le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, souhaite faire le plein de vote auprès des électeurs qui s'opposent aux mesures sanitaires.

Les libéraux comptaient 157 sièges contre 121 pour le Parti conservateur, 32 pour le Bloc et 24 pour le NDP à la dissolution du Parlement.

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Noovo Info)