Elle doit quitter le Centre Eaton pour avoir allaité son bébé

Pour éviter qu'une situation similaire n'arrive à quelqu'un d'autre, la maman du petit Leopold a déposé une plainte formelle à la Commission des droits de la personne.

Elle demande des excuses publiques du centre commercial. Elle demande également au personnel de cesser « l’intimidation et l’interdiction de l’allaitement en public ». Mme Côté exige des propriétaires du bâtiment de promouvoir l'allaitement en public en offrant notamment un don à Mouvement Allaitement Québec. Enfin, la plaignante demande au Centre Eaton d'inscrire l'établissement à la Route du lait qui regroupe des commerces en faveur de l'allaitement public.

Questionnée sur le malaise de Mme Côté, la directrice générale du Centre Eaton, Mélyssa Houle, parle d'un cas « isolé ». Elle ajoute que le Centre Eaton reconnaît et respecte les droits reconnus par la Charte des droits et libertés au sujet de l'allaitement. Le personnel administratif a été rencontré pour réitérer les politiques d'allaitement en vigueur dans les aires communes.

«Nous sommes désolés de la situation qui s’est déroulée au Centre Eaton de Montréal et des difficultés que la cliente aurait pu rencontrer lors de sa visite. À titre de propriétaire du Centre Eaton de Montréal, Ivanhoé Cambridge reste engagée à respecter et encourager l’allaitement maternel dans toutes les aires communes de ses propriétés commerciales, tel que prescrit par La Charte des droits et libertés québécoise et canadienne. Tout le personnel administratif et de soutien a été rencontré par l’équipe de gestion immobilière, afin de réitérer les politiques en vigueur et assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus. Ivanhoé Cambridge appuie les actions prises par JLL à titre de gestionnaire du Centre Eaton de Montréal.» -Julie Bourgon, Cheffe centres commerciaux Canada chez Ivanhoé Cambridge