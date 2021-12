Elon Musk personnalité de l'année du Time Magazine

L'homme le plus riche au monde, Elon Musk, est élu personnalité de l'année par le magasine TIME. Le propriétaire et PDG de Tesla Motors et SpaceX succède au président américain Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris pour avoir remporté les élections de 2020.

L'homme dont la fortune a déjà dépassé les 300 milliards de dollars a marqué l'histoire en envoyant un groupe de civils en orbite dans l'espace, en septembre dernier, à bord d'une fusée SpaceX. L'entreprise a été choisie par la NASA en avril dernier pour bâtir le prochain vaisseau qui aura pour mission de retourner sur la Lune.

L'entrepreneur qui a fait fortune en révolutionnant le concept de voiture électrique a aussi causé une véritable commotion dans l'industrie de la cryptomonnaie avec quelques gazouillis qui ont secoué les marchés tout au long de l'année 2021. Tesla est d'ailleurs un des seuls constructeurs auto avec Lamborghini a accepté le Bitcoin comme monnaie d'échange pour l'achat d'un véhicule.

L'homme d'affaires a aussi été l'hôte invité de l'émission satirique Saturday Nigth Live aux États-Unis en mai dernier.

Time.com