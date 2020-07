Émouvante cérémonie en hommage aux petites Norah et Romy Carpentier

Les funérailles des petites Norah et Romy Carpentier ont été célébrées aujourd'hui à Lévis. Proches et amis ont dit un dernier adieu déchirant aux petites soeurs.

Les deux fillettes de 6 et 11 ans ont été retrouvées sans vie à Saint-Apollinaire, il y a 9 jours. Pendant ce temps, leur père Martin Carpentier est toujours recherché.

Des dizaines de personnes ont assisté à la cérémonie retransmise sur écran géant à l'extérieur du complexe funéraire Claude Marcoux, puisque la famille souhaitait vivre ce moment dans l'intimité à l'intérieur de la chapelle.

La cérémonie a débuté sous l'air de l'Amérique pleure des Cowboys Fringants, interprétée par la chanteuse Mélissa Bédard. Il s'agissait de la chanson préférée de la petite Romy.

La mère des fillettes, Amélie Lemieux, a livré un touchant témoignage.

«Même si je n'ai pas eu assez de temps à vos côtés, je continuerai de chérir un à un chaque souvenir, photo, vidéo et continuerai d'entendre vos douces voix m'appeler "maman". Je vous aime à la folie.»

La cérémonie était célébrée par Josée Masson, directrice générale de l'organisme Deuil-Jeunesse, qui estime que le soutien à la famille restera très important au cours des prochains mois.

«C'est très dur pour les familles de recevoir beaucoup de soutien en même temps puis après ça, quand ça diminue, c'est comme s'il y a comme un isolement qui se crée, une solitude qui est pesante et lourde, alors oui que les gens continuent à offrir leur soutien.»

Plus tôt dans la journée, des centaines de personnes se sont rendues au salon funéraire pour transmettre leurs condoléances et soutenir la mère et la famille des deux soeurs.

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui a vécu pareil drame en 2002, alors que sa fille aînée a été assassinée, tenait à être présent.

Les funérailles de Romy et Norah se sont terminées avec une envolée symbolique de colombes.