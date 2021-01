Joe Biden devient le 46e président des États-Unis

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a été l'un des premiers à féliciter son homologue américain sur Twitter après la cérémonie.

Il souhaite travailler de concert avec lui pour assurer la relance économique des deux pays tout en protégeant l'environnement.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent l’une des relations les plus uniques au monde. Elle se fonde sur notre engagement commun envers des valeurs démocratiques, nos intérêts communs et nos liens solides sur les plans de l’économie et de la sécurité. Nos deux pays sont plus que des voisins puisque nous sommes aussi de proches amis, partenaires et alliés. » - Justin Trudeau

Le premier ministre du Québec, François Legault, a aussi félicité le président démocrate vers 14h cet après-midi.

Joe Biden prendra dès aujourd'hui plusieurs décisions pour renverser certaines réformes de l'ex-président Donald Trump. Il s'est notamment engagé à inscrire à nouveau les États-Unis dans l'accord de Paris sur la protection du climat.

