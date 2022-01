EN DIRECT : le trajet du «convoi de la liberté»

Le «Convoi de la liberté» passe par le Québec vendredi et samedi dans sa route vers la Colline parlementaire à Ottawa, où les camionneurs participants comptent protester contre la vaccination obligatoire des routiers qui traversent la frontière.

La police d’Ottawa déclarait mercredi qu’elle prévoyait jusqu’à 2000 manifestants à ce «rassemblement pour la liberté» en fin de semaine dans la capitale. La police indiquait que les organisateurs de la manifestation avaient été coopératifs, mais les autorités craignent que des groupes extrémistes qui se sont joints au convoi ne sèment la violence.

Les camionneurs étaient exemptés de la vaccination obligatoire pour le transport transfrontalier, mais Ottawa a mis fin à cette exemption le 15 janvier. Les camionneurs canadiens doivent donc maintenant être entièrement vaccinés s’ils veulent éviter une quarantaine de 14 jours lorsqu’ils rentrent au Canada depuis les États-Unis.

Suivez ici tous les développements en direct.

17h45 | Des manifestants devant le parlement

Déjà plusieurs manifestants devant le parlement. La rue est fermée et le trafic est détourné. Forte présente policière. Ottawa soupera au son des Klaxons. #NoovoInfo #FreedomConvoyCanada

16h32 | Trudeau craint le potentiel de violence dans les manifestations

Le premier ministre Justin Trudeau s'est dit préoccupé par le potentiel de violence à l'occasion des manifestations prévues en fin de semaine sur la colline du Parlement par des camionneurs et d'autres personnes se joignant à eux.

16h09 | Ça s'active du côté d'Ottawa

Jadrino Huot vous fait entendre les klaxons qui retentissent la capitale fédérale.

15h26 | Plusieurs camions au point de rassemblement; quelques confrontations avec des journalistes

Il y a encore plusieurs camions qui arrivent au point de rassemblement, plus d’une heure après les premiers. Atmosphère peu agréable pour plusieurs journalistes et videastes: insultes et confrontations verbales. #NoovoInfo pic.twitter.com/ZKf8DdZm3w