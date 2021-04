Engouement pour le vaccin d'AstraZeneca à Gatineau

Déjà vers 7h00 ce matin, des centaines de résidents faisaient la file devant le Palais des congrès de Gatineau pour recevoir l'une des 500 premières doses du vaccin offertes sans rendez-vous. Sachez que vous devez être âgé de 55 ans et plus pour vous faire vacciner dans le cadre de cette opération provinciale qui vise à élargir le programme de vaccination.

Le CISSS de l'Outaouais confirme que tous les coupons pour la vaccination avaient été distribués vers 9h30-10h.

Le ministre de la santé jubile devant la réaction du public

Le ministre de la santé, Christian Dubé qui était de passage au centre de vaccination du Stade olympique à Montréal ce matin s'est dit très heureux devant l'achalandage inespéré dans la plupart des centres à travers le Québec. Il a précisé que le sans rendez-vous allait se poursuivre.

«Ça été une réaction à travers tout le Québec. Tout le monde est content! C'est sur qu'il reste de petits ajustements à faire. Si certaines régions ont manqué de doses aujourd'hui on va se réajuster demain. On est excessivement content! Il ne faut pas oublier que la prise de rendez-vous recommence demain. On pourrait faire du sans-rendez jusqu'à dimanche.» Christian Dubé, ministre de la santé du Québec

Pour demain, le CISSS de l'Outaouais demande aux gens de se rendre sur place pour 7h30 et de rester dans leur voiture. La distribution des coupons se fera directement à l'auto.

Du personnel supplémentaire sera sur place pour gérer la situation.

Pour l'instant, le vaccin d'AstraZeneca est seulement administré à Gatineau, mais devrait être disponible aux 55 ans et plus qui le désirent des autres MRC de la région prochainement.

Les vaccins de Pfizer et de Moderna sont présentement offerts sur rendez-vous seulement aux résidents de 60 ans et plus.