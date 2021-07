Enlèvement d'une ado de 16 ans: ses 2 frères demeurent détenus

Les deux frères de l'adolescente de 16 ans qui a fait l'objet d’une alerte Amber mardi à la suite de son enlèvement contrôlaient totalement sa vie.

C'est le portrait qu'a dressé la Couronne jeudi matin à l'enquête sur remise en liberté de l'un des deux jeunes hommes, âgé de 21 ans et accusé d'enlèvement, séquestration, voies de fait et de menaces de mort.

On apprend que les deux individus choisissaient les vêtements de leur soeur pour éviter de voir ses formes, contrôlaient ses textos et prenaient son argent.

La jeune fille ne pouvait pas non plus avoir d'amis, n'avait pas le droit de travailler le soir et s'est fait couper le Wifi, ce qui a entraîné des échecs scolaires.

Lors de son kidnapping lundi soir au restaurant B12 Burger de l'arrondissement Kirkland dans l'ouest de Montréal où elle travaille, ses frères ont brisé son téléphone et ses lunettes et l'ont frappé à plusieurs reprises.

«La jeune femme a par la suite été mise de force à bord d'un véhicule par au moins un suspect», selon le porte-parole du SPVM, Manuel Couture. La voiture a pris la fuite avant l'arrivée des policiers.

Heureusement, elle a finalement été retrouvée saine et sauve vers 7h mardi matin, après s'être rendue d'elle-même dans un poste de police de la métropole. L'adolescente souffrait de blessures mineures.

LES TROIS ACCUSÉS DEMEURENT DÉTENUS

Un des frères de l'adolescente était de retour en Cour aujourd'hui (vendredi) pour son enquête sur remise en liberté. La juge a décidé de laisser le jeune homme de 21 ans derrière les barreaux.

Elle a demandé plus d'informations sur le contexte familial pour prendre sa décision dans ce dossier qu'elle a qualifié de particulier.

Elle veut notamment en savoir davantage sur les aspects « culturels et sociétaux » et souhaite entendre les déclarations des parents et de la jeune fille qui vivait sous le joug de ses frères.

Les enquêtes sur remise en liberté des deux autres accusés ont aussi été reportées à la semaine prochaine. Ils demeurent donc tous les trois détenus.

(Avec la collaboration de Benoit Chevalier, journaliste Noovo Info)