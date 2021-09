Enlèvement de Jake Côté: des objets ont été retrouvés

L'enquête de la Sûreté du Québec pour retrouver Jake Côté progresse. Des objets retrouvés vendredi confirment que l'enfant de trois ans et son père se trouvaient bel et bien dans le secteur visé par les recherches.

Les autorités ratissent les environs du village de Sainte-Paule, au Bas-Saint-Laurent, depuis mardi. Le petit Jake aurait été enlevé par son père, David Côté.

Des traces d'ADN des deux disparus ont été décelées sur les objets retrouvés par la SQ.

Cette découverte permet à la police d'avancer qu'ils sont toujours vivants.

#AlerteAMBER | L’enquête et les recherches effectuées depuis le début nous ont permis de faire la découverte d’objets qui ont été utilisés par David et Jake Côté. Après analyse, nous pouvons confirmer que l’ADN correspond à celui de David et Jake.