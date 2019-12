ENQUÊTE : Véronique Cloutier et plusieurs autres vedettes espionnées

De nombreuses personnalités publiques au Québec, dont l'animatrice Véronique Cloutier auraient été espionnées via leur téléphone cellulaire.

La police de Longueuil enquête sur cette affaire depuis plus d'un an et demi et la résidence du suspect principal aurait récemment été perquisitionnée selon QMI.

L'individu aurait possiblement eu accès aux textos et même aux appels logés par ses victimes en piratant leur appareil. La méthode utilisée par le pirate est inconnue pour le moment.

Véronique Cloutier a brièvement commenté la situation au micro du 107,3 Rouge:

« Je ne peux pas vraiment parler, car il y a une très sérieuse, longue et complexe enquête qui est en cours, c'est pour ça que je n'ai pas commenté nul part la nouvelle. J'espère que ça va se régler bientôt et de belle façon (...) Ce sont de nouveaux crimes, avec l'arrivée des nouvelles technologies dans les dernières années, et je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions.» - Véronique Cloutier, animatrice

Des joueurs du Canadien de Montréal feraient partie de la liste des espionnés. Le porte-parole du tricolore, Paul Wilson a préféré ne pas émettre de commentaires.