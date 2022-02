Entente hors cour entre la Ville de Montréal et Mamadi Camara

Une entente hors cour a été conclue entre la Ville de Montréal et Mamadi Camara, cet homme arrêté injustement le 28 janvier 2021 à la suite de l'attaque d'un policier du SPVM.

Mamadi III Fara Camara poursuivait la Ville et le Procureur général à hauteur de 1,2 million de dollars pour les fautes commises par les policiers du Service de police de la ville de Montréal. Le montant de l'accord n'est pas dévoilé. Cette entente ne contient aucune admission au sujet des gestes posés par les patrouilleurs le soir de l'arrestation.

Mamadi Camara avait été confondu avec un autre homme qui aurait agressé le policier Sanjay Vig. Le lendemain, des accusations de voies de fait graves sur un agent de la paix, d'avoir désarmé un agent de la paix, de tentative de meurtre et d'avoir déchargé une arme à feu étaient portées contre lui.

Des images captées par une caméra de surveillance avaient permis d'avoir une autre version des évènements, ce qui a fait en sorte que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a retiré les accusations moins d'une semaine plus tard.

«On est vraiment très content de l'approche collaborative qu'a adoptée la ville de Montréal ce qui a permis un règlement plutôt rapide dans le dossier. Il ne faut pas oublier que pour les clients c'est un fardeau émotionnel important que de mener cette bataille devant les tribunaux judiciaires. Ils sont assez satisfaits de pouvoir passer à autre chose» - Me Virginie Dufresne-Lemire, avocate de Mamadi Camara

Mamadi Camara ne fera pas de commentaires supplémentaires au sujet de cette entente qui met fin au processus judiciaire. L'homme vit maintenant à Ottawa avec sa famille. Il a obtenu sa résidence permanente le mois dernier.

Par la voix de son avocate, Me Virginie Dufresne-Lemire, l'ingénieur et père de famille a tenu à remercier la population québécoise pour le soutien incroyable qu'elle lui a démontré au cours de la dernière année. Ce support a été source de réconfort importante pour lui et sa famille.

Précisons que le présumé agresseur du policier, Ali Ngarukiye a été arrêté et formellement accusé. Le dossier judiciaire suit son cours.