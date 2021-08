Entraves majeures dans le tunnel Lafontaine tout le week-end

Il faudra trouver une altenative au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour se rendre en Montérégie ce week-end. Des travaux majeurs forcent la fermeture complète de la travée en direction sud jusqu'à lundi.

Ces entraves sur l'autoroute 25 entre Sherbrooke et l'île Charron déburont à 00h30. Elles sont requises afin de procéder au démantèlement d’une glissière centrale et de préparer l’installation de nouveaux paralumes, qui servent à faciliter la transition entre la luminosité extérieure et celle du tunnel.

Les accès à l’île Charron seront maintenus en tout temps via la Rive-Sud.

En direction nord, une voie sur trois sera ouverte à compter de 22h30 jusqu'à 7h30 samedi matin. Deux voies seront ensuite disponibles le reste de la fin de semaine.

D'autres fermetures similaires seront à nouveau requises d’ici la fin de l’année.

