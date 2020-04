ENTREVUE : Gaétan Barrette retourne à la pratique pour aider nos aînés

Après avoir répondu présent à l'appel de François Legault, l'ex-ministre de la Santé et député de La Pinière, Gaétan Barrette devrait remettre son sarrau de médecin dès demain pour soigner les patients en CHSLD. Il devrait travailler près de son lieu de résidence en Montérégie.

C'était l'une des conditions qu'il avait fixées publiquement pour assurer sa sécurité en plus de l'équipement de protection approprié. Le cardiologue de formation a reçu un courriel ce matin confirmant qu'il serait de retour au travail conformément à la demande du gouvernement Legault.

« Moi j'ai décodé ici une période critique en attendant le retour des beaux jours. On est en train d'organiser la relève. Parfait, on va aller aider parce que la situation est critique. » - Dr Gaétan Barrette

2000 médecins spécialistes ont également répondu à l'appel de Québec pour palier à la pénurie d'infirmières et des préposés aux bénéficiaires qui sont débordés.

Au moins 145 CHSLD comptent un cas de COVID-19 et plus, dont plusieurs dizaines dans le grand Montréal.

UNE AIDE À 211$ L'HEURE

L'annonce d'hier soulève par ailleurs de la colère auprès de certains préposés aux bénéficiaires et travailleurs de soutien qui mènent le combat auprès des aînés depuis le début de la crise.

Ils tentent d'obtenir des augmentations de salaire de 3$ l'an prochain et de 1$ les deux années suivantes alors qu'ils sont en négociation pour le renouvellement de leur convention collective.

Bien qu'ils ne soient pas contre l'aide des médecins, ils ne peuvent que remarquer l'immense gouffre salarial qui les sépare des médecins spécialistes. Québec a décrété une prime de 4 à 8% du salaire horaire aux travailleurs qui luttent contre la COVID-19.

« Ça fait une augmentation de 0,89 $ de l'heure ! On donne des montants faramineux aux médecins qui vont venir faire notre travail et c'est nous qui allons devoir les former. Pour nous c'est une insulte.» -Marjolaine Aubé, présidente du syndicat des travailleurs de soutien du CIUSSS de Laval