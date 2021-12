ENTREVUE: Hubert Sacy se retire après 31 ans à la tête d'Éduc'alcool

Après 31 ans à la tête d'Éduc'alcool, le légendaire et très coloré Hubert Sacy prend sa retraite. Il a donc été aux premières loges pour voir la relation des Québécois avec la boisson s'améliorer au fil du temps et il est très fier du chemin parcouru.

La sensibilisation a porté ses fruits selon lui, alors que de plus en plus respectent les limites de consommation.

À preuve, il cite les chiffres du dernier sondage CROP où la proportion de femmes qui ont pris plus de trois verres en une même occasion au moins une fois dans les 12 derniers mois est passée de 53 % en 2017 à 46 % cette année. On retrouve une baisse similaire chez les hommes.

À son arrivée dans l'organisme, la bière était très populaire. Aujourd'hui, le vin rouge a la cote, mais la tendance est aussi aux mocktails, ces cocktails sans alcool, et aux boissons plus raffinées des microbrasseries locales par exemple.

Le conduite avec les facultés affaiblies a quant à elle diminué de 60% en 30 ans. «C'est énorme», s'exclame l'homme de 72 ans.

«L'époque où on conduisait avec la bouteille entre les jambes est révolue, il y a eu énormément de travail de fait par Éduc'alcool certes, mais aussi par les gouvernements avec des nouvelles règles, les corps policiers et aussi tous les autres organismes de sensibilisation, comme Nez Rouge. On a encore 9 conducteurs sur 100 qui conduisent avec un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. C'est comme faire du vélo, il faut pédaler tout le temps, on ne peut pas s'arrêter, sinon on tombe!» Hubert Sacy, directeur général Éduc'alcool

Le grand défi des prochaines années sera de faire baisser la consommation d'alcool des 18-34 ans, qui sont un peu récalcitrants aux messages de modération.

Slogan

Une de ses plus grandes fiertés est d'avoir rendu populaire le fameux slogan «La modération a bien meilleur goût!». Et son histoire n'est pas banale.

Aux débuts de l'organisme, parti de rien, M. Sacy avait acheté les droits pour seulement 1$ de la Société des alcools du Québec (SAQ).

«On s'était dit que ce slogan-là, personne ne réussirait jamais à faire mieux. Je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite de toute ma vie! Le fait qu'aujourd'hui ce soit devenu un proverbe, c'est ce qui va véritablement rester dans l'esprit des gens. » Hubert Sacy, directeur général, Éduc'alcool

L'image d'Éduc'alcool bénéficie maintenant d'un taux de crédibilité de 97%

Cet amateur d'art vivant sous toutes ses formes, collectionneur invétéré de modèles réduits et de tout ce qui touche les voitures Ferrari et son pilote de F1 légendaire Michael Schumacher, embrasse tous ses projets avec autant de fougue et d'intérêt.

Sa rigueur acquise à travers ses différentes expériences de travail a mené, avec le temps, à une réputation fiable qui dépasse les limites du Québec. Ses nombreuses apparitions dans les médias n'y sont pas étrangères non plus.

Parcours

Originaire d'Égypte, la feuille de route d'Hubert Sacy est longue. Il a été journaliste à Radio-Canada au début des années 1970. Il occupe ensuite plusieurs postes de direction en communication, notamment à la centrale syndicale aujourd'hui appelée CSQ et à la Société de transport de Montréal (STM).

Il a travaillé à l'agence marketing Bleublancrouge pour ensuite en devenir associé principal. Il consacrera 20 ans au domaine de la publicité.

Le succès des multiples campagnes d'Éduc'alcool n'est donc pas un hasard.

Au cours de sa carrière, Hubert Sacy a aussi siégé dans plusieurs conseils d'administration, en plus d'être le président de la Fondation Mise sur toi, qui fait la promotion du jeu responsable, maintenant gérée par Loto-Québec.

Malgré sa retraite, effective ce 31 décembre, on risque de le retrouver dans la sphère publique dans un avenir rapproché.

«Le golf et la Floride, ce n'est pas exactement ma tasse de thé. Je vais tenter d'utiliser mon expertise que j'ai acquise pour rendre service là où on aura besoin de moi. En faisant de l'enseignement, du mentorat, de l'écriture; toutes les options sont ouvertes. Je vais offrir mes services avec immensément de plaisir. Quand on quitte un travail, c'est pour en faire un autre. Ce n'est pas pour rester dans ses pantoufles à écouter la télé, même s'il y a des bons programmes !» Hubert Sacy, directeur général Éduc'alcool

D'ici là, il souhaite avoir un peu plus de temps à consacrer à ceux qu'il aime, qu'il juge avoir un peu négligé.