ENTREVUE: il travaille 649 jours consécutifs en CHSLD durant la pandémie

Si vous trouvez que vous travaillez trop... un Montréalais, lui n'a eu aucun congé depuis deux ans!

Alain Tanguay, un employé du CHSLD Manoir-de-Verdun, va prendre sa retraite demain après avoir travaillé 649 jours consécutifs, sans arrêt. Le dernier jour de congé de M. Tanguay remonte au 29 février 2020.

L'homme de 56 ans a tenu le fort durant les différentes vagues de la COVID qui ont emporté une dizaine de résidents de son centre, incluant son cousin.

«C'est le premier décédé de la COVID qu'on a eu dans le centre le 1er avril 2020. Quand il est décédé, tout le monde pleurant. Mon cousin, j'étais très très près de lui, et c'était notre mascotte au centre d'hébergement. [...] Je suis allé marcher dans la cour, je me souviens, et j'ai demandé: Serge, j'ai besoin de toi et je vais passer au travers pour toi. À partir de ce moment, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Je me suis levé chaque matin pour venir travailler.» -Alain Tanguay